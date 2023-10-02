Ученые выявили связь между уровнем цинка в организме и сахарным диабетом

Ученые из американской фармацевтической компании Regeneron Pharmaceuticals обнаружили корреляцию между сахарным диабетом и уровнем цинка в организме. Выяснилось, что риск развития диабета снижается при ослаблении функции белка-транспортера цинка под названием SLC39A5. Об этом сообщает MedicalXpress.

Сахарный диабет — это нарушение обмена веществ, характеризующееся повышением содержания сахара в крови. Со временем диабет может приводить к поражению сердца, кровеносных сосудов, глаз, почек и нервов.

Ученые стремились выяснить, влияет ли концентрация цинка в организме на вероятность развития сахарного диабета второго типа. Они взяли образцы крови 580 человек, 518 человек из которых были здоровыми людьми. У остальных 62 участников диагностировали диабет 2 типа. Оказалось, что вероятность развития сахарного диабета снижается, если ослаблена функция белка-транспортера цинка SLC39A5.

Чтобы проверить свои предположения, ученые провели эксперимент над генетически модифицированными мышами, у которых не было SLC39A5. Грызунов посадили на диету с повышенным содержанием жиров и фруктозы, которые способствуют накоплению жировых отложений. Несмотря на такой рацион, у мышей без SLC39A5 отмечалось существенное снижение сахара в крови. Угнетение функциональной способности белка SLC39A5 снижала у грызунов инсулинорезистентность и стимулировала уменьшение жировых отложений в печени.

Исследователи отметили, что потенциально блокирование работы SLC39A5 может выступить как терапевтический метод лечения диабета в случаях, когда добавок цинка недостаточно или они плохо усваиваются организмом.

Ранее было обнаружено, что заболеваемость молодежи диабетом увеличилась во время пандемии COVID-19.