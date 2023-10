Обнаружена связь между нарушениями иммунной и гормональной функции и длительным COVID

Исследователи из медицинской школы Икана на горе Синай (The Icahn School of Medicine at Mount Sinai) обнаружили, что люди, которые долго восстанавливаются после COVID, имеют нарушения в иммунной и гормональной системах. Оказалось, что хроническая усталость, учащенное сердцебиение, проблемы со сном и другие последствия коронавируса не связаны с недостаточным отдыхом и не являются психосоциальными заболеваниями. Об этом сообщает MedicalXpress.

В исследовании приняли участие 268 мужчин и женщин с затяжным COVID. Все они испытывали симптомы, характерные для коронавируса: проблемы с дыханием, учащенное сердцебиение, головные боли, головокружение, спутанность сознания, усталость, проблемы с пищеварением, боли в мышцах и суставах. Ученые взяли образцы крови у всех участников.

Выяснилось, что у добровольцев зачастую наблюдались признаки сбоя в работе иммунной системы — результаты анализов крови показали аномальную активность Т-клеток в организме. Т-клетки осуществляют борьбу против патогенных организмов, либо вырабатывают молекулы иммунитета — оружие против инфекций. Тем не менее, иммунная система участников была настолько ослаблена, что произошла активация заболеваний, ранее «спящих» в организме, таких как вирус герпеса.

Также анализ крови помог выявить признаки гормональной дисфункции, например, снижение уровня кортизола в утреннее время. Этот гормон, самая высокая концентрация которого приходится на утро, играет важную роль в организме. Он регулирует фазы сна и бодрствования, обмен веществ, иммунный ответ на воспаление и реакцию на стресс.

Исследователи отметили, что такие результаты говорят об отсутствии психосоциальной природы у симптомов затяжного коронавируса. Несмотря на то, что после COVID психика человека подвержена неврозам, не стоит игнорировать клинические биомаркеры, которые говорят об ухудшении состояния здоровья. Ученые надеются, что интерпретация анализов крови в будущем позволит определить точную причину возникновения постковидного синдрома и назначить индивидуальное лечение.

