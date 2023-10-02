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Ученые назвали процедуру, замедляющую темпы старения у мышей

SciTechDaily: переливание крови молодых мышей продлило жизнь старых особей

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Global Look Press

Ученые из университета Дьюка в США обнаружили, что процедура хирургического соединения кровеносных систем молодых и старых мышей замедляет клеточное старение последних. Процесс гетерохронного парабиоза увеличивает продолжительность жизни старых грызунов на 10%. Об этом сообщает SciTechDaily.

Гетерохронный парабиоз — это процедура инвазивного соединения кровеносных систем разновозрастных представителей одного вида.

В ходе эксперимента ученые разделили мышей на две группы. Грызунам из первой группы, возраст которых составил два года, переливали кровь четырехмесячных особей в течение 12 недель. Мыши из второй группы не подвергались гетерохронному парабиозу. По истечении 12 недель грызуны из первой группы стали более активными и оживленными, а их клетки продемонстрировали признаки омоложения.

Эпигенетический возраст крови и ткани печени старых мышей сократился вследствие гетерохронного парабиоза. Кроме того, особи из первой группы прожили на 10% дольше, чем животные, которые не подвергались процедуре. Эффект омоложения сохранялся в течение двух месяцев после прекращения эксперимента.

Воздействие парабиоза в ходе исследования с участием мышей эквивалентно соединению кровеносных систем 50-летнего и 18-летнего человека. При этом продолжительность жизни пожилого человека увеличилась бы на восемь лет.

Тем не менее авторы отмечают, что проведение гетерохронного парабиоза с участием человека непрактично и неэтично. Существуют и другие стратегии борьбы со старением, такие как ограничение калорийности. Они оказались эффективны для мышей и могут быть приняты во внимание людьми.

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