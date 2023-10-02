Стало известно, как освещение влияет на контроль сахара при диабете

Ученые из Маастрихтского университета выяснили, что воздействие естественного света может помочь в лечении и профилактике диабета 2 типа. Исследование представлено на ежегодном собрании Европейской ассоциации по изучению диабета (EASD) в Гамбурге.

В исследовании приняли участие 13 человек с диабетом 2 типа, средний возраст которых составил 70 лет. Во время эксперимента они непрерывно находились в исследовательских учреждениях, что позволяло строго контролировать воздействие на них света, их питание и активность.

С восьми до 17 часов они подвергались воздействию естественного дневного света через окна. Вечерами горел тусклый свет, а в период сна (с 23:00 до 7:00) участники находились в темноте. Так испытуемые провели 4,5 дня. Спустя четыре недели условия поменяли: теперь день участники проводили при искусственном освещении. Вечером и ночью условия оставили теми же.

Уровни глюкозы в крови находились в пределах нормы (4,4–7,8 ммоль/л) дольше при естественном дневном освещении, чем при искусственном освещении (59% из 4,5 дней против 51%). Гены Per1 и Cry1, которые помогают контролировать суточные ритмы, были более активны при естественном освещении, чем при искусственном.

Результаты, в частности, лучший контроль уровня сахара в крови при естественном освещении, позволяют предположить, что воздействие естественного дневного света полезно для обмена веществ и, таким образом, может помочь в лечении и профилактике диабета 2 типа и других метаболических состояний, например, ожирения.

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