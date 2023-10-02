Найден способ снизить риск ожирения у ребенка

Ученые из Университета Колорадо выяснили, что грудное вскармливание связано с более низким процентом жира в организме ребенка в возрасте девяти лет. Исследование представлено на ежегодном собрании Европейской ассоциации по изучению диабета (EASD) в Гамбурге.

Врачи проанализировали данные более чем 700 пар «мать-ребенок». Средний возраст матерей на момент начала исследования составлял 29 лет, 51% младенцев были мальчиками. Дети, которых кормили грудью не менее шести месяцев, к девяти годам имели на 3,5% меньше жира в организме по сравнению с теми, кто не получал грудное молоко в течение шести месяцев. Способ кормления младенцев не был связан с различиями в жировых отложениях в возрасте пяти лет. Возраст ребенка при введении прикорма не был сильно связан с процентом жировой массы в детстве.

Анализ также показал, что у младенцев, которые начали употреблять газировку в возрасте до 18 месяцев, в возрасте девяти лет в среднем было примерно на 7,8% больше жира, чем у тех, кто впервые попробовал газировку в 18 месяцев или старше.

Открытие подтверждает теорию о том, что метод кормления в младенчестве влияет на риск ожирения в более позднем возрасте.

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