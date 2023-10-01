Составлены карты эрогенных зон разных мужских членов

Ученые из Университета Сент-Луиса установили наиболее эрогенные зоны у обрезанных и необрезанных половых членов мужчин. Результаты исследования были представлены в журнале The Journal of sexual medicine (JSM).

Влияние мужского обрезания на сексуальную функцию остается спорным. Некоторые исследования говорят о том, что обрезание повышает чувствительность головки, другие это опровергают.

В новой работе ученые набрали 227 обрезанных мужчин и 175 необрезанных. Всем им показали изображения 12 анатомических областей полового члена. Испытуемым предлагалось обозначить области, которые доставляют удовольствие при прикосновении во время секса с партнером, и оценить каждую по шкале от одного до 10.

Значительно больше обрезанных мужчин сообщили о предпочтениях в отношении кончика полового члена (38% против 17%) и средней трети вентрального ствола полового члена (63% против 48%). Однако существенных различий в качестве оргазма и между двумя группами обнаружено не было.

«Наши результаты показывают, что обрезание не меняет того, как мужчины описывают эрогенные ощущения в половых органах или как они испытывают оргазм.Однако некоторые незначительные различия все же имеются», – отметили авторы.

Ранее ученые установили, что расширение влагалища и секс улучшают качество жизни женщин с раком шейки матки.