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В экскрементах жирафа и лемура нашли вирусы-антибиотики

Университет Шеффилда: вирусы из помета лемура и жирафа заменят антибиотики

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Исследователи из Университета Шеффилда в Англии установили, что вирусы из экскрементов жирафа и лемура могут привести к созданию новых антибактериальных препаратов. Об этом сообщается на сайте университета.

Эти вирусы — бактериофаги (фаги), которые заражают бактерии и могут потенциально стать заменой антибиотикам. Ученые целенаправленно искали их у животных из Йоркширского парка дикой природы, центра охраны и реабилитации дикой природы в Брантоне (Англия). В парке обитает около 475 животных, представляющих более 60 видов.

«У этих фагов могут быть очень узкие мишени — всего один или несколько бактериальных штаммов в пределах одного вида. Поэтому чем больше вирусов мы найдем, тем с большим количеством бактерий сможем бороться», — отметили авторы.

Получив образец экскрементов, исследователи добавили в них воду, а затем тщательно отфильтровали смесь, пока не остались только вирусы. Затем они подвергают различные бактерии воздействию этих вирусов, чтобы выяснить цели бактериофагов.

В настоящее время команда сосредоточена на поиске фагов, которые могут помочь в лечении инфекций стоп у людей с диабетом. Кроме того, исследователи работают над созданием коктейля из фагов, который можно использовать в качестве антибактериального средства.

Ранее в России разработали эффективный усилитель антибиотиков.

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