Женщина забеременела второй раз, уже будучи беременной

Женщина из австралийского города Перт забеременела, будучи беременной: первое зачатие произошло естественным путем, а второе — в результате экстракорпорального оплодотворения (ЭКО). Об этом сообщает ABC News.

Австралийская пара обратилась к вспомогательным репродуктивным технологиям после того, как им сказали, что они вряд ли смогут зачать ребенка естественным путем. Несколько лет назад у Дэвида Сирла диагностировали рак яичка, и перед химиотерапией он заморозил свою сперму. Он и его жена Сандра Сирл уже дважды стали родителями благодаря ЭКО. Захотев третьего ребенка, они обратились к врачам и начали цикл ЭКО.

Во время медосмотра у женщины выявили аномально высокий уровень гормонов. При сканировании врачи обнаружили, что в матке находился плод возрастом семь-восемь недель, а также еще один эмбрион на 18 дней младше первого. Как оказалось, первый был зачат естественным путем, а второй — в результате ЭКО. Это состояние «двойной беременности» называется суперфетацией, в мире зарегистрировано десять случаев.

Женщина отметила, что третья беременность была особенно тяжелой. Тем не менее разнополые дети родились здоровыми в один день, хотя фактически девочка старше мальчика на 18 дней, то есть один ребенок родился в срок, а другой — недоношенным. Это заметно по их росту и весу: мальчик весил всего два килограмма при рождении, а девочка — три.

Ранее медики сообщили о том, что фиолетовая шишка на голове ребенка может быть выпячиванием головного мозга.