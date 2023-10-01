Фиолетовая шишка на голове младенца оказалась выпячиванием мозга

Фиолетовая шишка на голове младенца оказалась редким выпячиванием мозговой ткани за пределы черепной коробки. Об этом сообщают авторы медицинского отчета, опубликованного в журнале JAMA Dermatology.

Родители заметили на голове двухнедельного младенца фиолетовую шишку площадью около 3,2 квадратных сантиметра, которую окружало кольцо длинных темных волос. Последнее может указывать на неправильное закрытие нервной трубки (структуры, из которой происходят головной и спинной мозг) плода в утробе матери.

Когда ребенку исполнилось шесть лет, врачи хирургическим путем удалили опухоль и обнаружили, что извлеченная ткань имеет признаки энцефалоцеле — дефекта нервной трубки, при котором ткань головного мозга выступает через отверстие в черепе. Авторы не уточнили, были ли у мальчика какие-либо интеллектуальные или физические нарушения.

Дефект был вызван врожденной аплазией кожи — заболеванием, которое встречается у одного-трех детей из 10 тысяч. При этом состоянии дети рождаются без кожи на каком-либо участке тела, чаще всего на волосистой части головы. У ребенка был редкий подтип аплазии — буллезный.

Случай стал седьмым из зарегистрированных и подтверждает идею о том, что буллезная аплазия кожи является необычным проявлением дефекта нервной трубки.

Ранее ученые назвали заболевание, на которое нужно протестировать ребенка с экземой.