Важный фактор профилактики инфарктов не связан с физическим здоровьем, заявили ученые

Поддержка психического здоровья имеет решающее значение для людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями и позволяет предотвратить инфаркты и инсульты. Об этом сообщает Национальный кардиологический фонд Австралии (HFA).

Исследования показывают, что пациенты могут чувствовать себя изолированными после обнаружения сердечного заболевания или сердечного приступа, рассказали кардиологи. При этом существует двусторонняя связь между психическим здоровьем и сердечно-сосудистыми заболеваниями: плохое психическое здоровье людей без сердечно-сосудистых заболеваний может увеличить вероятность сердечного приступа. Кроме того, исследования показывают, что люди с сердечно-сосудистыми заболеваниями с большей вероятностью заболеют тревогой и депрессией.

Психологическая помощь позволяет пациентам стать более уверенными относительно своего будущего, повысить качество жизни и предотвратить инфаркты и инсульты. Один из наиболее эффективных методов — групповая терапия, где люди могут поделиться своими историями и поддержать друг друга.

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