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Ученые выяснили, как продлить половой акт

Urology Journal: найдена связь между физической активностью и временем эякуляции

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Исследователи из Учебно-исследовательской больницы Анкары (Турция) установили, что преждевременная эякуляция реже встречалась у мужчин, регулярно занимающихся физическими упражнениями. Результаты исследования были представлены в журнале Urology Journal.

Ученые набрали две группы мужчин: в первую вошли 112 участников, которые регулярно занимались физической активностью, а во вторую группу – 126 участников, ведущих сидячий образ жизни. Испытуемым было 18-45 лет, и они вели регулярную половую жизнь не менее 6 месяцев. Авторы также провели диагностику преждевременной эякуляции.

Как оказалось, у мужчин из первой группы реже встречалась преждевременная эякуляция по сравнению с теми, кто ведет сидячий образ жизни.

«Можно предположить, что регулярная физическая активность может способствовать повышению качества сексуальной жизни. Для дальнейшего понимания потенциальной взаимосвязи между регулярной физической активностью и преждевременной эякуляцией необходимы проспективные исследования с лонгитюдными данными», – заключили авторы.

Ранее ученые предложили трансплантировать клитор для борьбы с половой дисфункцией.

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