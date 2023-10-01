Ученые установили, что компоненты пластика связаны с аутизмом

Ученые из Университета Роуэна (США) установили, что расстройства аутистического спектра (РАС) и синдром дефицита внимания (СДВГ) оказались связаны с компонентами пластика. Результаты исследования были опубликованы в журнале PLOS One.

Вышеназванные нарушения работы мозга возникают еще в раннем детстве, и число людей с этими заболеваниями с каждым годом растет. Пока ученые не знают точные причины их развития, но предлагают, что имеет место совместное действие нескольких факторов сразу. Согласно новой гипотезе, в развитии таких заболеваний роль играет метаболизм пластификаторов.

Пластификаторы — широко используемые компоненты пластмасс, которые позволяют придать материалу нужные физические свойства. Ученые рассмотрели два активно используемых вещества из этой группы: бисфенол-А (BPA) и диэтилгексилфталат (DEHP).

Когда эти вещества попадают в организм, они обычно выводятся за счет глюкуронизации в печени с мочой. Этот же процесс участвует в развитии неврологических болезней у детей.

В исследовании приняли участие 66 детей с РАС, 46 с СДВГ и 37 здоровых. У всех испытуемых взяли анализ мочи. Как оказалось, у детей из первой и второй групп эффективность глюкуронизации BPA и DEHP была значительно ниже. По словам авторов, это указывает на то, что РАС и СДВГ могут иметь общие механизмы развития.

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