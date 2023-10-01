Врачи назвали изменения в доме, которые спасут пожилых от падения

Окрашивание ступеней в доме, покупка удобной обуви и табурет для ванны могут снизить риск падения пожилого человека. Этими и другими советами поделились врачи из Медицинского колледжа Бэйлора (BCM) на своем сайте.

В пожилом возрасте увеличивается риск падений, угрожающих здоровью и жизни человека: ежегодно около 27% пожилых в возрасте 65 лет и старше падают и около 10% из них получают травмы. При этом у человека развивается тревога из-за страха перед новым падением.

Чтобы избежать этого, пожилым нужно сохранять двигательную активность, однако стоит избегать беговых дорожек и других тренажеров, где велик риск потерять равновесие. Лучше всего проконсультироваться с физиотерапевтом, чтобы подобрать оптимальный вид нагрузки.

Дома ничто не должно мешать проходу: стоит убрать провода, удлинители и ковры, о которые можно споткнуться, а также позаботиться о достаточном освещении. В частном доме может быть полезно покрасить ступеньки лестницы в контрастные оттенки: это позволит пожилому человеку увидеть, где заканчивается одна ступень и начинается другая. Данный прием особенно полезен при нарушениях зрения. Также стоит отказаться от тапочек и шлепанцев в пользу обуви, обхватывающей ногу.

На кухне все должно находиться на уровне глаз или нижних полках. Также стоит приобрести устойчивый табурет или стул, который человек сможет использоваться во время приготовления пищи: некоторые пожилые люди склонны падать после длительного стояния.

В душевой, ванной и туалете необходимы специальные поручни, которые помогут вставать и садиться пожилому человеку. Кому-то больше понравится приподнятая насадка для сиденья унитаза. От поскальзывания защитят противоскользящие коврики. Для того, чтобы облегчить перешагивание через край ванны, может быть полезная специальная скамейка-ступень. Ее или специальный табурет также можно использовать для принятия душа сидя.

Работу в саду может облегчить специальная скамейка, с которой пожилому не нужно будет наклоняться к земле. На прогулке защитить от падения могут трость или ходунки.

Некоторые препараты могут вызвать головокружение. Людям, принимающим их, стоит быть особенно осторожными.

«Эти советы отлично подходят для пожилых людей, но они не единственные, кто подвергается высокому риску падения. Люди с когнитивными нарушениями, деменцией, артритом, ортостатической гипертензией или даже невропатией также подвержены риску падения», — отметили врачи.

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