Йога может смягчить симптомы сердечной болезни, выяснили ученые

Ученые из Академии высшего образования Манипалы (Индия) выяснили, что йога улучшает качество жизни и работу сердечно-сосудистой системы у пациентов с сердечно-сосудистой недостаточностью. Исследование представлено на встрече Американского колледжа кардиологов в Маниле, Филиппины.

В эксперименте приняли участие 75 пациентов с сердечной недостаточностью в возрасте от 30 до 70 лет. К началу исследования они получали рекомендованную терапию от шести месяцев до года. Снижение функции сердца было легким или умеренным.

Пациенты были разделены на две группы. Одна получала йога-терапию под наблюдением специалиста и стандартную медицинскую терапию, другая — только стандартную медицинскую терапию. Опытный йогатерапевт обучал первую группу техникам дыхания, медитации и релаксации. Каждый сеанс длился около 60 минут.

У участников, занимавшихся йогой, выросли показатели выносливости, силы, баланса, а также уменьшились проявления симптомов сердечной недостаточности и улучшилось качество жизни.

«Это исследование доказывает, что добавление йогатерапии к стандартному медикаментозному лечению сердечной недостаточности приводит к улучшению систолической функции левого желудочка и качества жизни пациентов с сердечной недостаточностью», — заключили ученые.

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