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Тревога и депрессия могут быть предвестниками опасного заболевания

Neurology: тревога и депрессия могут быть предвестниками рассеянного склероза

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Ученые из Университета Британской Колумбии в Ванкувере выяснили, что тревога и депрессия могут быть раннимм признаками рассеянного склероза. Исследование опубликовано в журнале Neurology.

Рассеянный склероз (РС) — это аутоиммунное заболевание с разнообразными симптомами, из-за которых его сложнее диагностировать и легче спутать с другими состояниями. При это заболевании иммунная система атакует миелин — защитную оболочку, которая покрывает нервные волокна.

Исследователи изучили данные более 6800 пациентов с рассеянным склерозом в Британской Колумбии и сравнили их с почти 32 тысячами человек без рассеянного склероза. Ученые обнаружили, что пациенты с рассеянным склерозом страдали психическими заболеваниями почти в два раза чаще, чем население в целом. Посещения психиатров, прием препаратов и госпитализации из-за психиатрических расстройств также были стабильно выше среди пациентов с рассеянным склерозом. При этом симптомы становились более выраженными ближе к обнаружению РС.

Исследование может привести к более ранней диагностике РС и более эффективному лечению.

«Долгое время считалось, что рассеянный склероз действительно начинается клинически только тогда, когда у человека происходит первое событие демиелинизации, например в виде проблем со зрением. Но мы пришли к пониманию, что существует период, предшествующий этим событиям, когда болезнь проявляется косвенно», — отметили авторы в пресс-релизе университета.

Ранее ученые выяснили, как тип реконструкции груди влияет на психику женщины.

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