Ученые предложили заменить виагру ядом бразильского паука

Бразильские ученые из Федерального университета Минас-Жерайс (UFMG) нашли замену виагре и другим препаратам против половой дисфункции в яде банаового паука Phoneutria nigriventer. Статья опубликована на сайте научного учреждения.

Банановый паук вырабатывает сильные токсины, вызывающие у млекопитающих длительную и очень болезненную эрекцию, которая сопровождается тошнотой и спазмами в желудке. Большая доза яда может привести к некрозу и даже ампутации полового члена.

Исследователям удалось разработать синтетическую версию молекулы яда, отвечающего за эрекцию. Компонент под названием BZ371A протестировали на мышах и крысах. Гель с этой добавкой при нанесении на паховую зону вызывал приток крови к половым органам грызунов.

Ученые выяснили, что BZ371A вызывает выброс оксида азота в организме, который, в свою очередь, стимулирует эрекцию. Виагра и подобные ей препараты действуют схожим образом.

Экспериментальное лечение синтетическим ядом оказалось эффективно для крыс с диабетом и высоким кровяным давлением, а также для пожилых животных. Это говорит о том, что лекарство может быть безопасно для людей, избегающих виагры из-за ее противопоказаний.

В дальнейшем исследователи планируют провести клинические испытания на людях.

Ранее ученые сумели ускорить появление эрекции у самцов мыши в 400 тыс. раз.