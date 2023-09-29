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Найден способ повысить биодоступность препаратов с кишечными бактериями в сто раз

Engineering: особая оболочка повысила биодоступность пробиотика в сто раз

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Ученые из Океанского университета Китая в Циндао разработали материал на основе сложных сахаров для пероральной доставки пробиотиков в кишечник. Исследование опубликовано в журнале Engineering.

Пробиотики — препараты, содержащие живые бактерии. Они предназначены для лечения состояний, вызванных нездоровым изменением кишечного микробиома, однако эффективность пробиотиков сильно ограничена из-за отсутствия надежных систем доставки бактерий до кишечника.

В новом исследовании ученые использовали двухслойный полисахаридный гидрогель, состоящий из карбоксиметилцеллюлозы и карбоксиметилхитозана для защиты пробиотического препарата от неблагоприятной среды желудочно-кишечного тракта. В желудке структура материала оставалась закрытой, образуя барьер, защищающий пробиотики от кислоты. При достижении кишечника материал раскрывался, высвобождая пробиотики.

Биодоступность препарата (количество бактерий в кишечнике) при пероральном приеме была в 100,1 раза выше по сравнению с пробиотиками без гидрогеля. Кроме того, подход ученых значительно улучшил приживаемость бактерий в кишечнике.

Ученые считают, что их разработку можно использовать для адресной доставки не только пробиотиков, но и других препаратов в определенные участки кишечного тракта.

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