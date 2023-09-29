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Ученые обнаружили, что марихуана усиливает нейрогенез

Нарколог Кизицкий: усиливающая нейрогенез в мозгу марихуана не улучшает память

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Хроническое употребление марихуаны, в отличие от других наркотиков, усиливает нейрогенез в гиппокампе, однако это не приводит к улучшению памяти, рассказал «Газете.Ru» психиатр-нарколог SCH.CLINIC Ивери Кизицкий со ссылкой на исследование ученых из Университета Саскачевана.

«В исследовании речь идет об усилении нейрогенеза в гиппокампе при хроническом употреблении каннабиноидов. Отсюда можно сделать вывод, что каннабиноиды стимулируют, а значит, улучшают память. Но это не значит, что это это полезно, потому что нейрогенез усиливается при эпилептических припадках, например. Как известно, припадок по своему вреду в десятки раз превосходит пользу», — отметил специалист.

Факт вредных последствий от употребления марихуаны и других наркотиков очевиден, отметил нарколог. При употреблении марихуаны высок риск возникновения психозов, а между употреблениями у человека повышается тревога и депрессия.

«В том числе это вредно и для памяти — она в любом случае будет ухудшаться. На этом фоне даже усиление нейрогенеза в гиппокампе не поможет состоянию человека. Эффект от хронического употребления можно сравнить с костной мозолью: кость сломалась один раз, срослась, потом еще раз, в итоге в месте перелома она будет самой толстой. Но это не значит, что кость нужно ломать по три раза, чтобы ее укрепить», — объяснил Кизицкий.

Причем малые дозы, как отметил специалист, наоборот подавляют нейрогенез, что также оказывает негативное влияние на мозг.

Ранее психиатр Ивери Кизицкий рассказал о новом поколении наркозависимых.

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