Названа ошибка, мешающая вылечить хроническую боль в спине

Ученые из Университета Колорадо (UCB) выяснили, что справиться с хронической болью в спине помогает осознание того, что она зарождается в головном мозге. Две трети пациентов, которым рассказали об этом врачи в ходе сеансов психотерапии PRT, сообщили о значительном уменьшении боли, пишут авторы статьи в журнале JAMA Network Open.

В исследовании приняли участие более 150 взрослых с умеренной хронической болью в спине. Их разделили на две группы: одна прошла психотерапию PRT, а вторая стандартную терапию и плацебо-инъекции. PRT-психотерапия включает обучение тому, каким образом мозг влияет на появление боли в теле, избавление от страха боли и обсуждение негативных эмоций.

Об отсутствии боли или почти о полном ее исчезновении сообщили две трети пациентов психотерапии PRT и только 20% людей из группы плацебо.

«Наше исследование показывает, что обсуждение причин боли с пациентами и помощь им в понимании того, что боль находится в мозге, может помочь уменьшить ее», — отметили авторы.

До лечения PRT только 10% участников считали, что боль связана с разумом или мозгом. Однако после PRT этот показатель увеличился до 51%. Причем чем сильнее человек был убежден в том, что боль — результат процессов в мозге, тем о большем ее уменьшении он сообщал.

«Часто беседы с пациентами фокусируются на биомедицинских причинах боли. Роль мозга редко обсуждается. Мы обнаружили, что очень немногие люди верили, что их мозг как-то связан с их болью. Это может быть вредно, когда дело доходит до планирования выздоровления, поскольку такое мнение может определить выбор человека между хирургическим вмешательством или психологическом лечении», — подчеркнули ученые.

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