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Названо оптимальное количество шагов в день для гипертоников

UConn: семь тысяч шагов в день снижают давление при гипертонии

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Ученые из Университета Коннектикута (UConn) выяснили, что для снижения кровяного давления пожилым людям с гипертонией следует проходить семь тысяч шагов в день. Исследование опубликовано в Journal of Cardiovascular Development and Disease.

В новом исследовании принял участие 21 человек в возрасте от 68 до 78 лет, ведущие малоподвижный образ жизни: до начала эксперимента они проходили в среднем около четырех тысяч шагов в день. Восемь из них уже принимали препараты для снижения давления. Участникам выдали шагомеры и тонометры, чтобы они могли отслеживать количество шагов в день и кровяное давление.

Исследование показало, что дополнительные три тысячи шагов позволяли заметно снизить давление: верхнее снизилось на 7 мм.рт.ст., а нижнее — на 4 мм.рт.ст. Это соответствует снижению относительного риска сердечно-сосудистых заболеваний на 18% и снижению риска инсульта на 36%.

Скорость ходьбы и ее непрерывность имели меньшее значение, чем простое увеличение общего количества шагов. Оптимальным количеством шагов ученые назвали семь тысяч в день, что соответствует рекомендации Американского колледжа спортивной медицины.

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