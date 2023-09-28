Найден способ защитить память от вредной высокожировой диеты

Ученые из Университета штата Огайо (OSU) выяснили, что потребление докозагексаеновой омега-3 жирной кислоты (DHA) может защитить мозг от последствий нездорового питания, снизив вызванное жирами воспаление. Исследование опубликовано в журнале Frontiers in Cellular Neuroscience.

Жиры — важная часть рациона человека, но не все они одинаково полезны. Исследования показали, что избыток насыщенных жиров приводит к нарушению обмена веществ, вредит сердечно-сосудистой системе и мозгу. Эти твердые жиры содержатся в основном в продуктах животного происхождения: жирном мясе, сале, молоке и молочных продуктах, а также кокосовом и пальмовом маслах. Другой тип жиров — ненасыщенные, при комнатной температуре они находятся в жидком состоянии и содержатся в жидких растительных маслах, рыбе и морепродуктах.

В новой работе исследователи подтвердили, что диета с высоким содержанием насыщенных жиров ухудшает память животных, нарушая работу микроглии — иммунных клеток мозга. В результате нервные клетки мозга не могут нормально создавать новые связи, необходимые для устойчивых воспоминаний.

Также ученые подвергли воздействию насыщенной пальмитиновой кислоты клетки микроглии (они способствуют воспалению) и нервные клетки зоны мозга гиппокампа, которые важны для обучения и памяти. Вещество изменило активность генов, связанных с усилением воспаления как в микроглии, так и в нейронах гиппокампа. Предварительная обработка этих клеток кислотой DHA защитила их от развития сильного воспаления.

Исследование впервые показало, что ненасыщенные жирные кислоты могут напрямую защищать клетки мозга от воздействия насыщенной пальмитиновой жирной кислоты.

Ранее ученые нашли возможный способ защиты от жировой болезни печени.