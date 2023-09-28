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Найден способ защититься от перепадов настроения при приеме противозачаточных

JAMA Network Open: перерыв в приеме противозачаточных ухудшает настроение женщин

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Большинство противозачаточных подразумевают прием 21 активной таблетки, после чего женщина делает перерыв на семь дней, либо принимает семь неактивных таблеток (без гормонов). Ученые из Европейского колледжа нейропсихофармакологии выяснили, что настроение женщин ухудшается в период приема неактивных таблеток. Исследование опубликовано в JAMA Network Open.

В период с апреля 2021 года по июнь 2022 года исследователи изучили 120 женщин, принимавших различные оральные контрацептивы длительное время и хорошо их переносивших. Группой контроля служили 60 женщин, которые не принимали противозачаточные. Все участницы дважды в месяц заполняли серию анкет об их настроении.

Анализ показал, что у женщин, которые использовали пероральные контрацептивы, во время 7-дневного перерыва в приеме таблеток наблюдалось увеличение показателя тревожности на 7% и увеличение показателя негативных чувств на 13%. Аналогичные изменения происходили у женщин, не принимавших таблетки, перед менструациями.

В период приема неактивных таблеток у женщин происходит менструальноподобное кровотечение, однако ученые не знают, оно ли вызывает ухудшение настроения.

Авторы считают, что женщинам, которые страдают от выраженных перепадов настроения при приеме неактивных таблеток, следует обсудить с врачом возможность приема гормонов без перерыва или с уменьшенным перерывом.

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