Врачи приблизились к разработке лекарства от ожирения печени

Ученые из Йельского университета доказали, что белок, вызывающий повреждение печени, может стать мишенью для лекарства против жировой болезни печени. Исследование опубликовано в журнале Science Translational Medicine.

Неалкогольная жировая болезнь печени (НАЖБП) — самое распространенное хроническое заболевание печени в мире. Оно характеризуется накоплением жира, не имеет эффективного лечения и может перерасти в цирроз или рак. Развитию НАЖБП способствует ожирение.

При накоплении жира в печени ее ткани повреждаются и замещаются нефукнциональной соединительной тканью, то есть происходит фиброз (рубцевание). Этот процесс связан с уменьшением доли работающих клеток печени, из-за которого в конечном счете больному может понадобиться пересадка органа. Уменьшение фиброза печени позволило бы значительно снизить потребность в трансплантации.

В предыдущих исследованиях на мышах и людях авторы новой работы обнаружили, что уровень белка под названием CYR61 увеличивается у людей на диете с высоким содержанием жиров. Это заставило их задаться вопросом, может ли CYR61 играть роль в прогрессировании жировой болезни печени.

В новом эксперименте на мышах они обнаружили, что уровень CYR61 повышен у мышей с тяжелой жировой болезнью печени. Кроме того, этот белок воздействовал на иммунные клетки в печени, вызывая воспаление и дальнейшее повреждение органа.

Когда ученые выключили ген, ответственный за выработку белка CYR61, у мышей с НАЖБП уменьшились воспаление в печени и ее рубцевание. Кроме того, у животных выросла чувствительность к глюкозе, то есть способность клеток поглощать и использовать сахар. Снижение чувствительности к глюкозе — основной механизм развития диабета 2 типа. Поэтому ученые надеются, что блокирование CYR61 также может быть вариантом лечения не только НАЖБП, но и диабета 2 типа, — оба состояния связаны с ожирением.

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