Найден способ защитить почки от последствий избыточного веса

Ученые из Университета Дрекселя выяснили, что физическая активность и профилактика набора веса могут быть более важными для предотвращения заболеваний почек у взрослых с ожирением, чем похудение само по себе. Исследование опубликовано в журнале Obesity.

Хроническая болезнь почек (ХБП), ранее известная как хроническая почечная недостаточность, характеризуется медленным снижением фильтрационной способности почек и в конечном счете приводит к их отказу. Поскольку ожирение является фактором, способствующим развитию ХБП, считалось, что потеря веса может помочь снизить риск их повреждения. Но новое исследование опровергает эту точку зрения.

Исследователи наблюдали за 1208 взрослыми людьми с избыточным весом и ожирением. Участники были набраны с июля 2000 г. по август 2002 г. и наблюдались в среднем в течение девяти лет. В отличие от пациентов большинства предыдущих исследований, у участников не было диабета, заболеваний сердца или сниженной функции почек в начале наблюдения.

Ученые выяснили, что увеличение веса связано с более высоким риском ХБП: каждые 5 кг повышали риск в 1,34. Низкая скорость ходьбы (менее 3,2 км/ч) также была связана с более быстрым снижением функции почек. При этом снижение веса не влияло на риск повреждения почек.

По-прежнему существует вероятность того, что потеря веса при ожирении может улучшить здоровье почек, однако поддержание стабильного веса и хорошей физической формы могут быть важнее.

«Улучшение контроля уровня сахара в крови и артериального давления, которое мы обычно наблюдаем при потере веса, может иметь более важное значение для населения, у которого уже есть хроническое заболевание почек, а также для взрослых с тяжелым ожирением», — подчеркнули ученые.

Ранее ученые выяснили, какие овощи могут быть связаны с повышенным риском набора веса в среднем возрасте.