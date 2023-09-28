Обнаружена связь между долгой репродуктивной жизнью женщин и здоровьем мозга

Ученые из университета Шербрука в Квебеке (Канада) обнаружили, что женщины, у которых поздно наступила менопауза, менее подвержены риску развития сосудистых заболеваний головного мозга. Выяснилось, что более высокое кумулятивное воздействие эстрогена на протяжении всей жизни связано с функцией белого вещества в мозге и здоровьем мелких кровеносных сосудов. Об этом сообщает MedicalXpress.

Заболевание мелких сосудов головного мозга — это состояние, которое является причиной развития 25-30% инсультов и повышает риск развития деменции. Из-за поражения мелких артерий, питающих головной мозг, нарушается его кровоснабжение.

В исследовании приняли участие около девяти тысяч англичанок, у которых уже наступила менопауза. Средний возраст участниц составлял 64 года. Участницы ответили на вопросы о своем репродуктивном здоровье: назвали возраст, когда у них началась менструация и менопауза, указали количество беременностей, а также то, использовали ли они оральные контрацептивы. Также учитывалось, проходили ли женщины гормональную терапию.

Участницам была проведена МРТ (магнитно-резонансная томография) для выявления заболеваний мелких сосудов головного мозга и оценки гиперинтенсивности белого вещества. Белое вещество обеспечивает коммуникацию между различными отделами центральной нервной системы посредством передачи нервных импульсов от нейрона к нейрону. Когда вещество гиперинтенсивно, это может привести к ишемическому инсульту, гипоксии и другим состояниям, включая заболевание мелких сосудов головного мозга.

Исследователи обнаружили, что участницы с более высоким и продолжительным воздействием эстрогенов, которое было обусловлено большим количеством беременностей и поздней менопаузой, имели меньший объем гиперинтенсивного белого вещества. Авторы подчеркнули, что гипотетический риск появления заболеваний головного мозга у этих участниц ниже, чем у тех, чья репродуктивная жизнь была короче.

Ранее ученые обнаружили молекулы, ответственные за ожирение у женщин после менопаузы.