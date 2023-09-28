Ученые изобрели новый метод лечения слепоты с помощью нанотехнологий

Ученые из Университета Англии Раскина (Anglia Ruskin University) в Британии использовали нанотехнологии для выращивания клеток сетчатки глаза человека. Исследователи создали крошечный 3D-каркас, на котором клетки пигментного эпителия могут оставаться здоровыми и жизнеспособными. Об этом сообщает SciTechDaly.

Чтобы создать каркас для клеток, ученые использовали полимеры полиакрилонитрил и джеффамин, которые разбили на ультратонкие волокна с помощью воздействия электрического поля. Эти вещества имеют высокую механическую прочность и способность смешиваться с водой. Затем образцы покрыли стероидом флуоцинолоном ацетонидом, который защищает от воспаления.

Оказалось, что такая структура усиливает рост и функциональность зрительных клеток. На созданной поверхности ученые вырастили клетки пигментного эпителия, которые оставались жизнеспособными в течение 150 дней. Пигментный эпителий — самый наружный слой сетчатки, который выполняет функции, связанные с питанием и обменом веществ между структурами глаза и общим кровотоком. Также этот слой клеток обеспечивает четкость и контрастность изображений, которые видит человек.

Новая технология позволит достичь прогресса в лечении возрастной молекулярной дегенерации (ВМД). Это заболевание, поражающее центральную область сетчатки (макулу) и приводящее к потере центрального зрения. Предполагается, что замена клеток сетчатки может восстановить утраченное зрение. Сейчас ученые проводят исследования, которые позволят понять, как можно трансплантировать каркас с выращенными клетками в глазницу человека.

Ранее ученые создали онлайн-симулятор для диагностики глаукомы.