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Ученые обнаружили связь между употреблением марихуаны и сердечно-сосудистыми заболеваниями

MedicalXpress: употребление марихуаны ведет к болезням сердца и сосудов

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Carlo Allegri/Reuters

Научный коллектив под руководством доктора Анис Бахджи из университета Калгари (Канада) выяснил, что у людей, употребляющих марихуану, более высокий риск развития сердечно-сосудистых заболеваний. Зависимость от каннабиса увеличивает вероятность возникновения инфаркта, инсульта и аритмии на 60%. Об этом сообщает MedicalXpress.

Ученые проанализировали информацию о здоровье 60 тысяч взрослых участников, взятую из пяти медицинских баз данных Канады. Около половины испытуемых регулярно употребляли марихуану.

Под конец семилетнего наблюдения выяснилось, что 458 человек, никогда не подвергавшихся воздействию наркотика, столкнулись с инфарктом, инсультом и синдромом сердечной недостаточности. В группе, участники которой употребляли каннабис, этот показатель увеличился до 721 человека — риск развития сердечно-сосудистых заболеваний оказался на 60% выше. У всех участников заболевания были диагностированы впервые.

По мнению авторов, это может быть связано с тем, что употреблявшие наркотик считали себя здоровыми людьми и не отреагировали на симптомы заболеваний. Также исследователи отметили, что у наркозависимых канадцев, которые посещают медицинские службы менее пяти раз за полгода, риск может быть еще выше.

Ранее выяснилось, что употребление марихуаны и табака может привести к накоплению тяжелых металлов в теле.

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