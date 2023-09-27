Ученые изобрели метод генной терапии мозга с помощью ультразвука

Исследователи из Университета Райса в США разработали неинвазивный метод генной терапии мозга. Выяснилось, что способ «доставки» генов в различные области мозга с помощью ультразвука более эффективен, чем инъекции. Об этом сообщает EurekAlert.

Генная терапия — это совокупность генноинженерных и медицинских методов, направленных на внесение изменений в генетический аппарат соматических клеток человека. В ходе такой терапии ген доставляют в клетки, чтобы компенсировать дефекты ДНК. Многие заболевания, такие как рак, затрагивают большие участки мозга, поэтому доставка генов затруднена. Исследователи отмечают, что, когда гены вводят в мозг с помощью иглы, они часто распространяются всего на несколько миллиметров. Чтобы задействовать все клетки, потребовалось бы выполнить тысячи инъекций, что было бы сложно и, возможно, вредно.

«Мы используем сфокусированный ультразвук для открытия наноразмерных пор в эндотелии мозга», — утончила Ширин Нурайн, ведущий автор исследования и докторантка, работающая в лаборатории биоинженера Ежи Сабловски при университете Райса. Эндотелий представляет собой слой плоских клеток, выстилающих изнутри все сосуды в нашем организме, начиная от крупных вен и заканчивая крошечными капиллярами.

Новую технологию уже протестировали на мышах. Авторы отметили, что эффективность доставки генов повышается, если «обработать» ультразвуком больше участков мозга. Кроме того, метод оказался безопасен даже при одновременном воздействии на 105 участков головного мозга грызунов — исследователи не выявили потерю нейронов.

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