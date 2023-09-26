Ученые научились программировать иммунные клетки для борьбы с раком

Исследователи из Женевского университета в Швейцарии в составе научного коллектива создали генетически модифицированные клетки, стимуляция которых может помочь в борьбе с некоторыми видами рака. Такие клетки обладают улучшенной иммунной памятью, что позволяет им эффективно распознавать опухоли. Об этом сообщает SciTechDaily.

Клетки CAR-T представляют собой генетически-модифицированные Т-лимфоциты, которые изначально берутся у пациента, страдающего раком. В лаборатории Т-лимфоциты размножают и повторно вводят пациенту после модификации.

При отсутствии кислорода раковые клетки прибегают к сложному механизму выживания — они превращают глутамин в альтернативный источник энергии. Глутамин — это аминокислота, которая присутствует во всех тканях организма. Процесс взятия энергии из аминокислот называется восстановительным карбоксилированием. Ученые отметили, что Т-лимфоциты также используют этот механизм, что позволяет им быстро размножаться.

Чтобы исследовать роль восстановительного карбоксилирования, ученые снизили скорость этого процесса в модифицированных клетках CAR-T, которые потом ввели лабораторным мышам с раком крови. CAR-T-клетки стали размножаться с нормальной скоростью, однако они стали лучше сохранять память об опухолевых элементах, которые необходимо атаковать. Мыши, которым ввели модифицированные CAR-T-клетки, практически излечились от рака.

Авторы исследования отметили, что чем больше в организме клеток памяти, тем эффективнее противоопухолевый ответ и лучше клинический результат.

Ранее был найден способ вернуть злокачественные клетки в нормальное состояние.