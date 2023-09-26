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Ученые установили связь между изменением климата и алкоголизмом

CommsMed: глобальное потепление усиливает рост потребления алкоголя и наркотиков

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Американские исследователи из Колумбийского университета обнаружили связь между изменениями климата и увеличением количества обращений в больницы из-за проблем, вызванных алкоголем и наркотиками. Статья опубликована в научном журнале Communications Medicine (CommsMed).

Исследователи изучили данные о 671,6 тыс. обращений в учреждения здравоохранения, связанных со спиртным, каннабисом, кокаином, опиодами и другими наркотиками за последние 20 лет.

Они обнаружили, что чем выше становилась температура воздуха, тем больше людей попадало в больницы по причинам, связанным с алкоголем. Поводы варьировались от обезвоживания до травм, полученных из-за вождения в нетрезвом виде.

Ученые также зафиксировали увеличение числа госпитализаций из-за наркотиков в связи с повышением температур, но только до предела в 18,8 °C. По мнению специалистов, этот порог связан с тем, что люди предпочитают не принимать психоактивные вещества на улице в жару.

«Мы увидели, что в периоды более высоких температур наблюдалось увеличение числа посещений больниц в связи со злоупотреблением алкоголя и психоактивных веществ. Это привлекает внимание к некоторым менее очевидным потенциальным последствиям изменения климата», — отметил ведущий автор работы, доктор Робби М. Паркс. 

По словам авторов доклада, система общественного здравоохранения должна принять меры по предупреждению людей об угрозах употребления спиртного и наркотиков в жаркую погоду.

Ранее ученые выяснили, что экстремальная жара негативно влияет на психику.

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