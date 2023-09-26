Стало известно, о чем говорят судороги в ногах

Ученые из Университета Небраски выяснили, что появление судорог ног может быть признаком ухудшения здоровья у людей среднего возраста и требует внимания со стороны врача. Исследование опубликовано в журнале The Annals of Family Medicine.

Авторы оценили распространенность и характеристики судорог ног у 294 пациентов со средним возрастом 46,5 лет. 51,7% сообщили о судорогах ног в состоянии покоя или при физической нагрузке. Их средний возраст составил 49,1 года, 72% сообщивших — женщины. Тяжесть судорог среди пациентов составляла в среднем 5,6 по шкале от 1 до 10, а нарушения сна «иногда» или «часто» присутствовали у 55% пациентов. Большинство пациентов не обсуждали судороги со своим врачом, несмотря на то, что в среднем они страдали от спазмов около четырех лет.

Авторы заявили, что появляются новые доказательства того, что судороги ног являются симптомом ухудшения здоровья, снижения физической подготовки и/или ускорения старения. Поэтому медики должны опрашивать пациентов о наличии спазмов.

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