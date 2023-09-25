Ученые обнаружили, что искусственные подсластители ухудшают когнитивные способности мышей

Исследователи из Медицинского колледжа при Университете штата Флорида обнаружили, что существует связь между употреблением сахарозаменителей и ухудшением обучаемости и памяти. Выяснилось, у что мышей, которые употребляли искусственный подсластитель аспартам, понизился уровень когнитивных способностей. Об этом сообщает MedicalXpress.

Чтобы проверить, какое влияние оказывают минимальные дозы аспартама, ученые провели эксперимент на лабораторных мышах. Их разделили на три группы. Первая, контрольная, вообще не употребляла сахарозаменитель. Вторая получала 7% от рекомендованного уровня потребления аспартама — столько содержится в 16 унциях (около 470 мл) диетического напитка. Третья группа — 15% от рекомендованного уровня.

По истечении 16 недель ученые протестировали память и пространственные способности мышей с помощью лабиринта Барнса. Это инструмент, который представляет собой круглую поверхность с отверстиями по краям. На поверхности расположены визуальные подсказки, такие как цветные фигуры или узоры. Под одним из отверстий находится «безопасный ящик», в который грызун может попасть через соответствующее отверстие на столешнице.

Мыши из контрольной группы, не получавшей аспартам, быстро нашли «безопасный ящик». Тем, кто принимал сахарозаменитель, потребовалось гораздо больше времени, чтобы справиться с заданием.

Кроме того, ученые добавили, что такие когнитивные нарушения передаются генетически. У потомков грызунов, которые употребляли аспартам, память, внимание и навыки пространственного ориентирования оказались снижены.

Ранее было установлено, что употребление диетических напитков может быть связано с риском появления депрессии.