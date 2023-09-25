За последние 50 лет случаи заболеваний печени в Британии участились в пять раз

Ученые из Лондонской школы гигиены и тропической медицины выяснили, что за последние 50 лет британцы стали в пять раз чаще страдать от заболеваний печени. Предполагается, что это произошло из-за пристрастия англичан к алкоголю после работы. Об этом сообщает TimesNewsUK.

Исследователи использовали записи из медицинских карт 30 тысяч пациентов, которые были экстренно госпитализированы в связи с признаками заболеваний печени с 1970 по 2018 год. У 13 тысяч из них заболевания диагностировали впервые. Около 17% от общего числа пациентов ушли из жизни в больнице, а 37% — в течение года после экстренной госпитализации. Из тех, кто выписался, 34% вновь попали в больницу в течение месяца. Выяснилось, что больший процент случаев заболеваний был связан с чрезмерным употреблением алкоголя.

Ученые отметили, что до начала 70-х годов показатели заболеваемости были в пять раз ниже. Кроме того, выживаемость в период с 1970 по 2018 год лишь незначительно увеличилась по сравнению с прежним уровнем. Авторы также подчеркнули, что в исследовании не учитывался период времени с 2019 по 2021 год, когда люди находились на самоизоляции и употребляли спиртные напитки еще чаще.

Ванесса Хебдич, директор по политике в British Liver Trust — благотворительной организации, которая уделяет особое внимание информированию о здоровье печени, отметила, что британцы не осознают рисков.

«Если человек употребляет полбутылки вина каждый вечер, что легко сделать, выпив бокал во время приготовления пищи, другой за ужином и третий во время просмотра телевизора — то он пьет в потенциально опасных количествах» — добавила Хебдич.

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