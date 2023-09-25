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Мигрени могут быть связаны с повышенным риском рака груди, выяснили онкологи

BMC Cancer: наличие мигрени может указывать на повышенный риск рака груди

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Ученые из Сычуаньского университета обнаружили генетическую связь между мигренью и раком молочной железы. Исследование опубликовано в журнале BMC Cancer.

Мигрень — распространенное неврологическое расстройство, основным симптомом которого являются приступы пульсирующей боли в голове, обычно с одной стороны. Мигрень чаще встречается у женщин и связана с повышенным риском деменции и сердечно-сосудистых заболеваний. Предыдущие исследования взаимосвязи между мигренью и раком молочной железы дали противоречивые результаты.

В новом исследовании ученые проверили наличие связи между мутациями ДНК, которые связаны с повышенным риском рака груди или мигренью. Они использовали данные 102 804 женщин с мигренью и 771 257 женщин без нее.

Анализ показал, что генетическая предрасположенность к мигреням связана с генетической предрасположенностью к раку молочной железы. При этом мигрени с аурой были ассоциированы с положительным по эстрогеновым рецепторам раком молочной железы (ER+), а мигрени без ауры — с отрицательным (ER-). Это открытие может улучшить раннее обнаружение опухолей у женщин с мигренью.

Достоинством исследования был тщательный отбор мутаций (SNP): ученые использовали только те, которые имели наиболее сильные связи с мигренью. Они также сделали поправку на другие факторы, повышающие риск развития рака молочной железы, например, наличие ожирения.

Ранее ученые выяснили, почему перед менструацией повышается аппетит.

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