Ученые превратили клетки кожи в мини-мозг для диагностики деменции

Ученые из Центра восстановления мозга Джона ван Геста Кембриджского университета в Великобритании вырастили в лаборатории «мини-мозг» из клеток человеческой кожи. Наблюдение за органоидом позволит исследователям понять, как развиваются ранние симптомы деменции и проверить работу новых препаратов. Об этом сообщает TimesNewsUk.

Деменция — это заболевание, в основе которого лежит длительное прогрессирующее нарушение когнитивных функций головного мозга. Человек с таким диагнозом постепенно утрачивает способность мыслить, запоминать, считать, распознавать предметы и людей. Некоторые виды заболевания, такие как лобно-височная деменция, являются наследственными, то есть связанными с дефектами ДНК.

Чтобы создать «мини-мозг», ученые использовали стволовые клетки, полученные из кожи пациентов, страдающих лобно-височной деменцией и деменцией с тельцами Леви. Стволовые клетки — это недифференцированные (незрелые) клетки в человеческом организме, которые способны делиться и дифференцироваться в специализированные клетки, то есть превращаться в клетки различных органов и тканей. Используя эту способность стволовых клеток, ученые вырастили органоид, трехмерная архитектура, разнообразие типов клеток и межклеточных взаимодействий которого были аналогичны коре головного мозга человека на этапе развития эмбриона и плода.

Благодаря новому подходу ученые смогли наблюдать за изменениями, происходящими в клетках мозга на очень ранней стадии: повреждениями ДНК и изменениями в том, как ДНК кодирует белки. На модели мозга уже протестировали препарат GSK2606414, который оказался эффективен в снижении клеточного стресса и восстановлении поврежденных нейронов.

Ранее был создан наночип, который находит маркеры болезни Альцгеймера задолго до первых симптомов.