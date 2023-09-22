проект

Найдено возможное объяснение связи между деменцией и травмами головы

TRCI: утечка спинномозговой жидкости при травме мозга может привести к деменции

close
100%
Depositphotos

Ученые из Университета Торонто предположили, что утечка спинномозговой жидкости может быть одним из механизмов, связывающих черепно-мозговую травму (ЧМТ) с деменцией. Исследование опубликовано в журнале Alzheimer's & Dementia: Translational Research & Clinical Interventions (TRCI).

Предыдущие исследования показали, что черепно-мозговые травмы повышают риск деменции, но механизм связи между ними неясен. Этот пробел в знаниях затрудняет разработку профилактики деменции у пациентов после ЧМТ.

Недавняя работа показала, что утечка спинномозговой жидкости может сопровождаться сильным «провисанием» мозга в спинномозговой канал. При этом могут возникнуть симптомы деменции, которые значительно смягчает хирургическая коррекция утечки.

В новом исследовании ученые предположили, что черепно-мозговые травмы могут также привести к утечке спинномозговой жидкости. Последняя выявляется примерно у 1–3% взрослых с черепно-мозговой травмой. Симптомы тяжелой утечки спинномозговой жидкости включают головную боль, нарушение равновесия и повышенную сонливость. Хотя многие утечки могут исчезнуть сами по себе, более крупные часто требуют проведения минимально инвазивной операции.

«Эта гипотеза, конечно, весьма спекулятивна, и нам нужно гораздо больше исследований, чтобы определить, имеет ли она какие-либо перспективы», — отметила директор Института жизненного пути и старения Университета Торонто Эсме Фуллер-Томсон.

Ранее ученые выяснили, что постукивание пальцами связано с риском болезни Альцгеймера.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях