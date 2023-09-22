Найдено возможное объяснение связи между деменцией и травмами головы

Ученые из Университета Торонто предположили, что утечка спинномозговой жидкости может быть одним из механизмов, связывающих черепно-мозговую травму (ЧМТ) с деменцией. Исследование опубликовано в журнале Alzheimer's & Dementia: Translational Research & Clinical Interventions (TRCI).

Предыдущие исследования показали, что черепно-мозговые травмы повышают риск деменции, но механизм связи между ними неясен. Этот пробел в знаниях затрудняет разработку профилактики деменции у пациентов после ЧМТ.

Недавняя работа показала, что утечка спинномозговой жидкости может сопровождаться сильным «провисанием» мозга в спинномозговой канал. При этом могут возникнуть симптомы деменции, которые значительно смягчает хирургическая коррекция утечки.

В новом исследовании ученые предположили, что черепно-мозговые травмы могут также привести к утечке спинномозговой жидкости. Последняя выявляется примерно у 1–3% взрослых с черепно-мозговой травмой. Симптомы тяжелой утечки спинномозговой жидкости включают головную боль, нарушение равновесия и повышенную сонливость. Хотя многие утечки могут исчезнуть сами по себе, более крупные часто требуют проведения минимально инвазивной операции.

«Эта гипотеза, конечно, весьма спекулятивна, и нам нужно гораздо больше исследований, чтобы определить, имеет ли она какие-либо перспективы», — отметила директор Института жизненного пути и старения Университета Торонто Эсме Фуллер-Томсон.

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