Найден способ снизить риск ожирения печени после менопаузы

Ученые из Университета Сонгюнгван (Южная Корея) выяснили, что чрескожное введение эстрогенов женщинам в постменопаузе может снизить их риск неалкогольной жировой болезни печени. Исследование опубликовано в журнале Scientific Reports.

Неалкогольная жировая болезнь печени (НАЖБП), также известная как ожирение печени, характеризуется накоплением жиров в печени, не связанным с чрезмерным употреблением алкоголя. Распространенность заболевания среди женщин в постменопаузе превышает 20%. НАЖБП может перерасти в более серьезные состояния, включая цирроз печени и ее рак.

У женщин до менопаузы НАЖБП встречается относительно реже, чем после нее. Ученые предполагали, что это указывает на защитную роль эстрогенов.

В новом исследовании врачи использовали данные 386 женщин в постменопаузе в возрасте 45-60 лет, которые получали заместительную гормональную терапию для облегчения симптомов менопаузы. Лечение включало прием прогестагена и эстрогена для женщин с маткой и только эстрогена для женщин с удаленной маткой. 75 женщин получали гормоны через кожу (трансдермально), а 293 — перорально.

Результаты показали, что для предотвращения развития или прогрессирования НАЖБП у женщин в постменопаузе трансдермальный эстроген может быть более эффективным, чем пероральный прием гормонов. В группе, получавшей гормоны через кожу, распространенность НАЖБП была значительно ниже, чем в группе перорального приема.

Это может быть связано с тем, что после перорального приема эстрогенов увеличивается уровень триглицеридов (особых жиров, повышающих риск НАЖБП) в крови. Результаты означают, что трансдермальная гормональная терапия может быть предпочтительней для женщин в постменопаузе с уже существующей НАЖБП или более высоким риском ее развития.

Ранее ученые нашли способ вернуть злокачественные клетки в нормальное состояние.