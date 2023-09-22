Скрининг рака может быть не связан с повышением выживаемости пациентов

Недавнее исследование, показавшее, что скрининг рака не связан с ростом выживаемости пациентов, не означает его бесполезность. Кроме того, анализ данных в этой работе имел множество недостатков. Об этом эксперты по раку рассказали Live Science.

Скрининг рака означает поиск его признаков на ранней стадии до появления симптомов. Предполагается, что это позволяет начать лечение раньше, тем самым увеличив его эффективность.

В новом исследовании ученые рассмотрели 18 высококачественных работ (РКИ) с участием 2,1 миллиона человек, в которых изучались шесть скрининговых тестов на четыре типа рака: груди, легких, простаты и толстой кишки. Исследование опубликовано в журнале JAMA Internal Medicine.

Анализ показал, что только ректороманоскопия (скрининговый тест на рак толстой кишки), которая предполагает использование эндоскопа для осмотра нижней части толстой кишки, продлевает жизнь людей в случае обнаружения опухоли, — в среднем примерно на три месяца.

В комментарии Live Science эксперты отметили, что, во-первых, хотя в работе в общей сложности использовали данные более двух миллионов человек, в каждом отдельном исследовании участвовали от трех до 400 тысяч человек. Этого количества недостаточно для оценки эффективности скрининга, так как его ежегодно проходят миллионы людей. Кроме того, некоторые исследования датированы 1989 годом, что также может ограничивать их актуальность.

Во-вторых, авторы новой работы не учитывали конкретную причину, по которой закончилась жизнь человека.

«Весьма существенное увеличение продолжительности жизни у очень небольшого процента людей, заболевших раком, полностью перекрывается низкой выживаемостью при других причинах, включая болезни сердца и инсульты», — объяснил Live Science профессор онкологии из Лондонского университета Королевы Марии Стивен Даффи.

По данным USPSTF, экспериментальные данные доказывают эффективность скрининга рака молочной железы, толстой кишки и легких. Также женщинам рекомендован скрининг рака шейки матки. Скрининг рака простаты несколько улучшает шансы на выздоровление при обнаружении опухоли, но поскольку он не приносит пользы всем, его прохождение следует обсудить с врачом.

В целом важно учитывать личный риск человека в каждом конкретном случае, иначе гипердиагностика и чрезмерное лечение рака могут привести к тому, что люди будут страдать от серьезных побочных эффектов и психологического стресса от лечения, в котором они, возможно, не нуждались.

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