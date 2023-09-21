Регенерация нервных клеток вернула мышам с травмой спинного мозга способность ходить

Биологи запустили регенерацию нервных клеток у мышей с травмой спинного мозга, частично вернув животным способность ходить. В работе участвовали ученые из Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе, Швейцарского федерального технологического института и Гарвардского университета. Исследование опубликовано в журнале Science.

В исследовании 2018 года, опубликованном в журнале Nature, ученые нашли способ запустить рост аксонов — крошечных волокон, которые связывают нервные клетки и позволяют им общаться, — после травмы спинного мозга у грызунов. Несмотря на то, что этот подход успешно привел к регенерации аксонов при тяжелых поражениях спинного мозга, способность нормально ходить не возвращалась к животным.

В новом исследовании ученые выяснили, что важно не просто запустить рост аксонов, но и задать им направление. Нейробиологи показали, что стимуляция роста обратно в естественные целевые области аксонов приводила к значительному восстановлению движения у мышей, в то время как случайное возобновление роста было неэффективным. Они использовали особые химические сигналы для направления регенерации аксонов.

Также ученые использовали расширенный генетический анализ для выявления групп нервных клеток, которые способствуют улучшению ходьбы после частичной травмы спинного мозга.

Работа открывает значительные перспективы для разработки методов лечения, направленных на восстановление неврологических функций у крупных животных и людей. Тем не менее исследователи также признают сложность стимулирования регенерации на большие расстояния у более крупных животных.

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