Ученые установили связь между депрессией и ослаблением мыслительных способностей

Немецкие ученые из Вестфальского университета имени Вильгельма доказали связь между тяжелой депрессией и ослаблением мыслительных способностей и скоростью обработки информации в мозге. Исследование опубликовано в научном журнале Psychological Medicine.

Большое депрессивное расстройство (БДР) или большая депрессия характеризуется сильным и длительным чувством печали, безнадежности и отсутствием интереса к жизни.

Специалисты с помощью средств нейровизуализации изучили мозговые процессы 1484 человек, из которых 372 участника находились в активной стадии депрессии, 307 пациентов с БДР пребывали в ремиссии, и 805 добровольцев без депрессивного расстройства представляли контрольную группу.

Участники прошли магнитно-резонансную томографию (МРТ). Полученные изображения проанализировали, чтобы обнаружить коннектомы — сети взаимосвязанных клеток мозга, функционирующих вместе. Затем когнитивные способности участников оценили с помощью различных тестов на скорость обработки информации, способность концентрировать внимание, запоминать данные и связно говорить.

Исследователи определили конкретные сети клеток мозга, связанные с каждой из когнитивных областей. Дальнейший анализ показал, что участники в активном депрессивном состоянии имели более слабую связь внутри мозговой сети, связанную со скоростью обработки данных, по сравнению со здоровыми людьми. Более того, у участников с выраженными симптомами депрессии наблюдалась как более медленная скорость обработки информации, так и более слабые связи в соответствующей сети мозга.

По словам ученых, результаты тестов выявили нейронные основы когнитивных нарушений, связанных с депрессией.

Ранее исследователи нашли связь между употреблением диетических напитков и риском появления депрессии.