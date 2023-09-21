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Употребление диетических напитков может быть связано с риском появления депрессии

TheTimesUK: любители напитков с сахарозаменителями чаще страдают от депрессии

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Исследователи из Гарвардского университета в Массачусетсе провели исследование, чтобы понять, существует ли связь между употреблением искусственных подсластителей и риском возникновения депрессии. Выяснилось, что любители сладких напитков с пониженным содержанием калорий чаще страдают от этого заболевания. Об этом сообщает TheTimesUK.

С 2003 года ученые анализировали рацион питания 31 712 белых женщин среднего возраста, у которых еще не была диагностирована депрессия. По окончании наблюдения в 2017 году у 6942 участниц развилось депрессивное расстройство. Было обнаружено, что многие испытуемые с депрессией предпочитали питаться продуктами быстрого приготовления, такими как замороженная пицца и фаст-фуд. Кроме того, они употребляли несколько порций искусственно подслащенных напитков в день. Оказалось, что у женщин с таким рационом риск возникновения депрессии был выше на 49%.

Специалисты предполагают, что напитки с содержанием искусственных подсластителей, такие как Coca-cola, а также фастфуд и ультраобработанные продукты могут вызвать воспаление в организме, которое является провокатором многих хронических заболеваний, в том числе депрессии.

Кит Фрейн, диетолог и профессор метаболизма человека в Оксфордском университете, который не участвовал в исследовании, выразил обеспокоенность популяризацией газированных напитков без сахара. Фрейн отметил, что частое их употребление негативно влияет и на кардиометаболическое здоровье.

Ранее было установлено, как сахарозаменители влияют на фигуру.

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