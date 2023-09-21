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Мужчина больше суток проходил с ножом в животе, жалуясь на легкую боль

Cureus: попавший в мужчину нож почти бесследно прошел через весь его живот

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Wikimedia Commons

После ранения нож попал в брюшную полость мужчины, а затем переместился на противоположную сторону тела, не причинив ему вреда. Мужчина жаловался только на легкую боль. Об этом врачи из Больницы Шанкарапур (Непал) сообщили в медицинском отчете, опубликованном в журнале Cureus.

22-летний мужчина в Непале получил ножевое ранение в верхнюю правую часть живота во время драки, которую он плохо помнил из-за того, что был пьян. Местный медицинский работник зашил ему рану, не проверив, застряла ли какая-то часть лезвия в животе. Через день мужчина обратился в отделение неотложной помощи из-за постоянной легкой боли в нижней левой части живота.

Сделав рентгеновский снимок живота мужчины, врачи обнаружили, что лезвие длиной 15 сантиметров все еще находилось в его животе и попало из правой стороны тела в левую. При этом ни один из органов не получил серьезных повреждений. Врачи обнаружили только один порез длиной в сантиметр на его печени.

У мужчины не было никаких симптомов, указывающих на проблемы с желудочно-кишечным трактом. Врачи хирургическим путем удалили оружие. Пациент полностью выздоровел и через пять дней был выписан из больницы.

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