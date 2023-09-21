Найден способ вернуть злокачественные клетки в нормальное состояние

Ученые из Кембриджского университета (UC) успешно вернули клетки злокачественной опухоли нервной системы, нейробластомы, в нормальное состояние. Открытие может лечь в основу терапии, направленной на «оздоровление» опухолевых клеток вместо их уничтожения. Исследование опубликовано в журнале Developmental Cell.

По мере развития эмбриона клетки делятся и мигрируют по всему телу, где они перестают делиться и созревают для выполнения своих функций. Иногда эта программа нарушается, и клетки-предшественницы продолжают делиться. В случае клеток нейробластов, которые дают начало зрелым нервным клеткам, это приводит к развитию нейробластомы — злокачественной опухоли, в основном характерной для детей.

Новый подход предполагает использование лечения, которое направлено не на уничтожение раковых клеток, а на превращение их в нормальные неделящиеся клетки.

Терапия включает два препарата: палбоциклиб, используемый для лечения определенных типов рака молочной железы, и ретиноевую кислоту, используемую у пациентов с нейробластомой и высоким риском рецидива. Обработка клеток нейробластомы в лаборатории палбоциклибом приводила к значительному замедлению их деления и формированию зрелых нервов. Препарат также увеличивал продолжительность жизни мышей с нейробластомой. Ретиноевая кислота повышала эффективность палбоциклиба.

Хотя лечение еще не протестировано на людях, новый подход может стать частью врачебной практики в ближайшие годы, так как оба препарата уже одобрены для использования.

Сейчас для лечения нейробластомы используют химиотерапию. Хотя она может быть эффективной, терапия повреждает не только раковые, но и здоровые клетки. Это приводит к тяжелым побочным эффектам: инфекциям, снижению качества жизни, нарушениям слуха, бесплодию. У некоторых детей также может развиться второй рак в результате химиотерапии, проводимой для лечения нейробластомы. Детям по-прежнему будет требоваться химиотерапия, но после ее завершения будет достаточно палбоциклиба и ретиноевой кислоты, чтобы не позволить опухоли вырасти снова из оставшихся раковых клеток. Такое лечение может быть сопряжено с меньшим количеством побочных эффектов, считают ученые.

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