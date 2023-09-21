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Установлена связь между постукиванием пальцем и болезнью Альцгеймера

MedicalXpress: тест на постукивание пальцем поможет выявить болезнь Альцгеймера

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Нейробиологи из Лейденского университета в Голландии обнаружили новый способ диагностировать болезнь Альцгеймера. Выяснилось, что тест на постукивание пальцем может отразить уровень когнитивных способностей человека и определить нарушения. Об этом сообщает MedicalXpress.

В исследовании приняло участие сто добровольцев: 47 здоровых людей, 27 человек с умеренными когнитивными нарушениями и 26 человек с болезнью Альцгеймера. Все они выполняли задание, в ходе которого нужно было постукивать пальцами по клавиатуре. Ученые просили испытуемых использовать один палец, к примеру, указательный, или несколько пальцев на обеих руках. Компьютер анализировал, как быстро люди начинали нажимать на клавишу после стартового сигнала, сколько нажатий произошло за определенный промежуток времени, а также учитывал, сколько длились интервалы между нажатиями.

Выяснилось, что люди с болезнью Альцгеймера медленнее реагировали на стартовый сигнал, а также постукивали нерегулярно. Испытуемые с умеренно-сниженными когнитивными способностями показали лучшие результаты — они нажимали на клавишу более регулярно и быстро. Тем не менее их результаты были хуже, чем у полностью здоровых участников. Основываясь на этих данных, компьютер определял, к какой группе принадлежал участник — в 70% случаев группа была выбрана верно.

Исследователи отметили, что такой метод тестирования может подойти в качестве инструмента первичной диагностики болезни Альцгеймера.

Ранее был создан простой тест, предсказывающий болезнь Альцгеймера за 20 лет до ее появления.

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