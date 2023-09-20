Найден способ побороть боль в колене

Ученые из Университета Коннектикута (UConn) выяснили, что реабилитация для лечения хронической боли в коленях может не затрагивать все нужные мышцы. Исследование опубликовано в журнале Physical Therapy in Sport.

Примерно 23% населения мира страдают от синдрома «колена бегуна» — состояния, которое сопровождается болью в области вокруг коленной чашечки. Женщины в 2,2 раза чаще страдают от этого заболевания по сравнению с мужчинами.

Авторы нового исследования, используя данные предыдущих работ, предположили, что «колено бегуна» связано с нарушением работы квадрицепсов (четырехглавых мышц бедра) и больших ягодичных мышц. Чтобы проверить гипотезу, ученые провели МРТ 13 пациенткам с болью в надколенно-бедренной области.

Ученые не обнаружили отличий в размерах квадрицепсов и ягодичных мышц здоровых женщин и пациенток с болью. Однако часто у женщин с синдромом «колена бегуна» был меньше объем глубоких внешних вращателей бедра, хамстрингов (группы мышц задней поверхности бедра). При этом не у всех пациенток были нарушения в одних и тех же мышцах.

«Четыре основные мышцы, которые во многих исследованиях считаются приоритетными для реабилитации, на самом деле не были меньшими по размеру. Я думаю, это демонстрирует необходимость индивидуализации лечения пациентов. Нам, врачам и исследователям, необходимо количественно определить, какие мышцы повреждены, и нацелиться на них при лечении пациента», — прокомментировал результаты автор исследования, доцент кафедры кинезиологии Колледжа сельского хозяйства, здравоохранения и природных ресурсов

Нил Главиано.

Авторы отметили, что слабость мышц может быть связана не только с потерей их массы, но и с нарушением целостности нервных связей. Они намерены проверить это в новом исследовании.

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