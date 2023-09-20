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Вакцина от «клещевой» болезни Лайма прошла первые испытания

UPenn: мРНК-вакцина против болезни Лайма успешно прошла доклинические испытания

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Global Look Press

Ученые из Пенсильванского университета (UPenn) доказали, что экспериментальная мРНК-вакцина может снизить риск заражения животных переносимой клещами бактерией, вызывающей болезнь Лайма. Исследование опубликовано в журнале Molecular Therapy.

Бактерия Borrelia burgdorferi, которую переносят иксодовые клещи, вызывает болезнь Лайма — комплекс симптомов, включающих сильную боль в суставах, головную боль, усталость, когнитивные расстройства. Существуют вакцины против болезни Лайма для собак, но нет прививки, одобренной для применения у людей.

Бактерии — более сложные организмы, чем вирусы, и поэтому разработать эффективные вакцины против них может быть сложнее, отметил старший автор исследования, доцент кафедры микробиологии Норберт Парди.

Мишенью для вакцины стал белок OspA, который содержат почти все штаммы B. burgdorferi. Испытания на животных показали, что мРНК-вакцина, нацеленная на OspA, вызывает выработку антител и Т-клеток после однократной вакцинации и может защитить от заражения.

В новой вакцине используется та же технология матричной рибонуклеиновой кислоты (мРНК), что и в вакцинах Pfizer и Moderna против SARS-CoV-2.

Ранее ученые выяснили, какое заболевание кожи может повысить сердечно-сосудистый риск.

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