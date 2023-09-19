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Низкая подвижность сперматозоидов связана с мутацией в определенном гене

NewsMedical: низкая подвижность сперматозоидов связана с генетической мутацией

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Группа ученых из Сямэньского университета в Китае обнаружила ген, ответственный за мужскую фертильность. Выяснилось, что низкая подвижность сперматозоидов связана с мутацией в гене AK9. Об этом сообщает NewsMedical.

В исследовании приняли участие 165 китайцев с диагностированной астенозооспермией и 200 их здоровых соотечественников. Астенозооспермия – патологическое изменение семенной жидкости, характеризующееся снижением количества в ней подвижных сперматозоидов. Причины этой патологии могут быть генетическими, однако негативное влияние оказывают и внешние факторы, такие как алкогольная или никотиновая зависимость, стрессы и снижение иммунитета.

Предварительный анализ семенной жидкости мужчин с астенозооспермией и здоровых добровольцев показал, что по всем физическим параметрам образцы были клинически идентичны. Тем не менее выяснилось, что мутация в гене изменила трехмерную структуру белка AK9, из-за чего сперматозоиды стали менее подвижными. Также исследователи предположили, что такая мутация наследуется генетически — двое испытуемых с астенозооспермией были кровными родственниками.

Ранее ученые предупредили о риске эпидемии бесплодия у мужчин.

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