Создан простой тест, предсказывающий болезнь Альцгеймера за 20 лет до ее появления

Ученые из Австралийского национального университета (АНУ) предложили дешевый метод диагностики болезни Альцгеймера, указывающий на риск появления заболевания за 20 лет до его первых признаков. Исследование опубликовано в научном журнале Small Methods.

Болезнь Альцгеймера — наиболее распространенный тип деменции, при котором головной мозг перестает выполнять свои функции должным образом. Болезнь Альцгеймера вызывает проблемы с памятью, мышлением и поведением.

Специалисты АНУ разработали ультратонкий кремниевый чип с нанопорами, которые захватывают белки для дальнейшего анализа с помощью искусственного интеллекта. Для теста необходима лишь капля крови.

По словам авторов изобретения, алгоритм можно обучить скринингу нескольких неврологических заболеваний, включая болезнь Паркинсона, рассеянный склероз и боковой амиотрофический склероз.

«Кровь — это сложная жидкость, содержащая более 10 тыс. различных биомолекул. Применяя передовые методы фильтрации и нашу платформу нанопор в сочетании с интеллектуальными алгоритмами машинного обучения, мы сможем идентифицировать даже самые неуловимые белки», — отметил один из исследователей, доктор Шанкар Датт.

Хотя эффективного лекарства от болезни Альцгеймера пока не существует, ученые полагают, что оценка риска развития заболевания за десятилетия до его проявления поможет людям изменить образ жизни, чтобы снизить возможную угрозу.

Ранее ученые создали назальный спрей для борьбы с болезнью Альцгеймера.