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Ученые выяснили, что бытовая химия может вызывать у женщин рак

Nature: бытовая химия увеличивает риск развития четырех видов рака у женщин

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Группа ученых из Калифорнийского университета в Сан-Франциско в составе научного коллектива провела исследование, в ходе которого они изучили влияние бытовой химии на развитие рака у женщин. Выяснилось, что высокое содержание PFAS (пер- и полифторалкильных веществ) и фенолов увеличивает риск появления рака молочной железы, яичников, кожи и матки. Результатами они поделились в журнале Nature.

Исследователи взяли образцы крови и мочи более чем у 10 тысяч добровольцев. Результаты показали, что повышенное количество PFDE (одно из соединений PFAS) в организме повышает риск возникновения меланомы у женщин в два раза. Кроме того, белые американки, в крови и моче которых обнаружили повышенное число фенолов, таких как BPA (используется для производства пластмассовых изделий) и 2,5-дихлорфенол (содержится в красителях), оказались в группе риска развития рака яичников и матки. Также ученые обнаружили связь одного из видов PFAS и фенолов с раком молочной железы у темнокожих женщин.

Авторы отмечают, что вещества широко применяются в производстве бытовой химии, а также в упаковке для пищевых продуктов. Фенолы и PFAS накапливаются в организме человека и остаются в нем от нескольких месяцев до нескольких лет.

Ранее врачи рассказали, как избежать «женского» рака.

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