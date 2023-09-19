В России за неделю количество заболевших COVID-19 увеличилось почти на 50%

С 11 по 17 сентября в России показатель заболеваемости COVID-19 увеличился на 48% по сравнению с предыдущей неделей и составил 8,2 на 100 тыс. человек. Подъем количества ковид-положительных пациентов зафиксировали в 70 субъектах РФ, сообщили «Газете.Ru» в Федеральном Оперативном штабе по борьбе с новой коронавирусной инфекцией.

Кроме того, за минувшую неделю в больницы поступило 1937 человек с коронавирусной инфекцией — на 20,6% больше, чем неделей ранее. Число госпитализаций увеличилось в 42 субъектах Российской Федерации.

По данным оперштаба, количество выздоровевших в недельном исчислении выросло на 61,5% и составило 7280 человек.

Болезнь унесла жизни 14 пациентов за предыдущие семь дней.

На фоне роста заболеваемости COVID-19 в Москве возобновил работу коронавирусный госпиталь в парке Сокольники. В Департаменте здравоохранения столицы уточнили, что запуск лечебного учреждения носит плановый характер. Также в ведомстве отметили существенное снижение количества заболевших и госпитализированных людей по сравнению с аналогичной неделей 2022 года.

Ранее в Роспотребнадзоре сообщили об отсутствии случаев заболевания в России новым штаммом коронавируса «пирола».